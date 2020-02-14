Rusya'nın çok konuşulan uçağının üretimi tamamlandı

Rusya Birleşik Uçak Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Beriev Uçak Şirketi tarafından üretime başlanan Be-200ES amfibi uçağı, fabrikasından çıkarak resmen Rusya Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Rusya Savunma Bakanlığı ile Beriev Uçak Şirketi arasında 2013 yılında uçakların alımı ile ilgili imzalanan anlaşmadan sonra 2017 yılında mahkeme kararları nedeniyle anlaşmanın feshedilmesiyle geçtiğimiz yıl Rusya Savunma Bakanlığı uçak şirketi ile yeni anlaşma yaptı. Yeni anlaşmayla birlikte uçak firması uçağın üretimine tekrar başlarken testler için üretilen bir uçak, sürekli deneme uçuşları gerçekleştirdi. Deniz üzerinde gidebilen ve hareket halindeyken su çekebilen uçağın en önemli özelliği, orman yangınlarına direk müdahale edebilmesi olarak görülüyor.

Antalya ve İzmir'de testleri yapıldı

Geçtiğimiz sonbaharda Antalya'nın Kemer ilçesinde test uçuşlarının ardından İzmir'de yangın söndürme faaliyetlerine katılan ve testlerinin bir kısmının Türkiye'de yapıldığı uçağın seri üretimi tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin incelediği ve testlerine katıldığı uçakların satın alımıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirilirken, uçakların alımıyla ilgili sürecin devam ettiği biliniyor. Rusya'da tamamlanan test uçuşlarının ardından, üretim faaliyetlerine devam eden Beriev Uçak Şirketi tarafından yapılan açıklamada, ilk uçağın üretiminin ve 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren tamamlandığı ve resmi işlemlerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'na ilk uçağın devir işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi. Firma bu yıl içerisinde Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği 3 uçağın teslim edileceğini belirtirken, uçakların orman yangınlarında kullanılacağını bildirdi. Uçak, 12 bin ton su taşıma kapasitesine sahip olup hem karaya hem de denize iniş kabiliyetini barındırıyor. Saatte 700 kilometre hızla uçabilen Beriev 200, 37 bin 200 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip. Uçakta 2 adet jet motoru bulunuyor.

Erhan Altıparmak

