Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'a yapılan Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına dair bilgi verildi. Rusya'dan 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye sevkiyatının devam ettiği belirtilerek şuana kadar IL-76 ve AN-124 tipi kargo uçaklarıyla Rusya'daki Ulyanovsk Havaalanı'ndan Erivan'daki Eberuni Havaalanı'na toplamda 170'den fazla sefer düzenlendiği açıklandı. Seferler sırasında askeri personel, silah, teçhizat ve askeri malzemelerin taşındığı ifade edilirken son sevkiyatlara dair görüntüler de yayınlandı.

Rus Barış Gücü karargâhı Hankendi'ye konuşlandırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşekov, bölgede ateşkes kurallarına tam olarak uyulduğunu ifade ederken, “Şu anda ateşkes ve tüm çatışmalar ile ilgili gözetim barış gücü birimleri tarafından güney sorumluluk alanında 9 gözlem noktasında ve kuzey sorumluluk alanında 9 gözlem noktasında gerçekleştiriliyor. Laçin koridorunda Barış Gücü birliklerine ait konvoyların geçişini sağlayan 7 geçici gözlem noktası faaliyette. Komuta merkezinden barış operasyonunun koordine edildiği Rus Barış Gücü Karargâhı Hankendi'ye konuşlandırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan kararnamesi uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ topraklarında insani müdahale merkezinin kurulmasını organize etti” şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak