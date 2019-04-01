Rusya'nın en zengin 4'üncü kadını uçak kazasında öldü

Rusya'nın en zengin kadınlardan birisi olan Natalya Fileva'nın bulunduğu uçak düştü. Rus havayolu S7'nin ortaklarından olan Fileva'nın içinde bulunduğu uçağın Frankfurt'un güneyinde, Egelsbach yakınlarına düştüğü açıklandı. Alman polisinin verdiği bilgiye göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Rus havayolu şirketi S7 de bilgiyi doğrularken, 6 kişilik uçak Fransa'dan Egelsbach şehrine gidiyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, “31 Mart 2019'da, S7 Havayolları'nın hissedarlarından Natalia Fileva'nın, içine bulunduğu Epic-LT tipi özel uçakta Frankfurt Havaalanı inişi sırasında düştü. Fileva öldü. Trajedinin nedeni hala bilinmiyor” denildi.

Kazada ölen ikinci yolcunun da Rus olduğu tahmin ediliyor.

Kocası S7 firmasının CEO'su olan Fileva, 2018'de Forbes dergisi tarafından Rusya'daki en zengin dördüncü kadını olarak açıklanmış, servetinin 600 milyon dolar olduğu bildirilmişti.

Serkan Bayar