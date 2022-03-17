İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'nın esir aldığı belediye başkanından açıklama: 'Bayrağımızı dalgalandıracağız'

Rusya'nın esir aldığı belediye başkanından açıklama: 'Bayrağımızı dalgalandıracağız'
Rusya'nın esir aldığı belediye başkanından açıklama: 'Bayrağımızı dalgalandıracağız'

Ukrayna’da Rus askerlerinin esir aldığı Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bayrağımızı Melitopol merkezinde dalgalandıracağız” dedi.

Rusya’nın esir aldığı belediye başkanından açıklama: 'Bayrağımızı dalgalandıracağız' - Tıkla İzle

Rusya ile Ukrayna arasında 22 gündür devam eden savaşta can kayıpları artmaya devam ederken, Ruslar tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov uzun süren diplomatik çabalar sonucunda serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra açıklama yapan Fedorov, “Sayın Melitopol halkı. Bu benim 6 günlük esir alınışımdan sonraki ilk videom. Öncelikle, özgürlüğüm için meydanlara inen Melitopol halkına teşekkür etmek istiyorum. Biz Ukraynalıyız, Melitopollüyüz. Çıkarlarımızı savunmak bizim özelliğimizdir. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Esir düştüğümde desteklerinizi, benim için verdiğiniz mücadeleyi hissettim. Serbest bırakılmam için mümkün olan ve olmayan her şeyi deneyen dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de yardım ve desteğinden dolayı teşekkür eden Fedorov, “Daha sonra detaylı şekilde anlatacağım. Ekibimizle birlikte yakın bir gelecekte bayrağımızı Melitopol merkezinde dalgalandıracağız. O bayrağı oradan indirenler sağ kalmayacaklar. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Ukraynada savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kadın: Bu bomba seslerine dayanamıyoruz Ukrayna’da savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kadın: 'Bu bomba seslerine dayanamıyoruz'
İLGİLİ HABER
Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonunda yoğunluğa neden oldu Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu’nda yoğunluğa neden oldu
İLGİLİ HABER
Ukraynadan tahliye edilen Azerbaycanlılar İstanbulda misafir edildi Ukrayna’dan tahliye edilen Azerbaycanlılar İstanbul’da misafir edildi
İLGİLİ HABER
Ukrayna, Rusyaya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı Ukrayna, Rusya’ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı
İLGİLİ HABER
ABDden Ukraynaya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İLGİLİ HABER
Polonyalı bilgisayar korsanları Ruslara, Ukrayna savaşı ile ilgili 20 milyon kısa mesaj attı Polonyalı bilgisayar korsanları Ruslara, Ukrayna savaşı ile ilgili 20 milyon kısa mesaj attı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.