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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Venezuela'ya ulaştı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Venezuela'ya ulaştı
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Venezuela'ya ulaştı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V isimli Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının Venezuela’ya ulaştığını aktardı.

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik-V isimli aşının klinik denemeleri Venezuela'da başlıyor. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan Simon Bolivar Havalimanı'nda bugün açıklama yapan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V isimli Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının ülkeye ulaştığını aktardı. Rodriguez, teslimatın Latin Amerika'da ilk olduğunu belirterek, "Sputnik-V aşısı için yapılan bu işbirliği, Venezuela ile Rusya arasında var olan kalıcı temas ve yakın işbirliğinin sonucudur" ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Rodriguez, teslimatın kaç doz aşı içerdiği hakkında ise bilgi vermedi.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise yaptığı açıklamada, bu ay Karakas'ta başlayacak olan klinik denemelere 2 bin kişinin katılacağını aktardı.
Öte yandan Venezuela'da toplam vaka sayısı 76 bin 29'a, toplam can kaybı ise 635'e yükseldi.

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