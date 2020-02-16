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Rusya'nın gözaltına aldığı Ukraynalı balıkçılar tutuklandı

Rusya'nın gözaltına aldığı Ukraynalı balıkçılar tutuklandı
Rusya'nın gözaltına aldığı Ukraynalı balıkçılar tutuklandı

Rusya’nın, Azak Denizi'nin batısında Kırım yakınlarında bulunan bir Ukrayna gemisine mürettebatıyla birlikte el koymasının ardından, gemideki 4 Ukraynalı balıkçı mahkeme tarafından tutuklandı.

Azak Denizi'nde, Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Ukrayna menşeili balıkçı teknesine kaçak avlanma yapıldığına dair bir istihbarat bilgisi doğrultusunda operasyon yapıldı. FSB sınır muhafızları tarafından yapılan operasyonda kimlikleri ve belgeleri olmayan gemi ve 4 mürettebatı gözaltına alındı. Gemi Kerç boğazına çekilirken, Ukraynalı mürettebatlar gözaltına alındı. Kırım'da nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 balıkçı, 10 günlüğüne idari hapis cezası aldı. Mahkeme cezayı Ukrayna'nın Zaparoji bölgesinden demir alan gemide bulunanların avlanma belgelerinin bulunmaması ve balıkçıların istihbarat elemanlarına direnmesi nedeniyle verdi.

Rusya, 25 Kasım 2018 tarihinde Kerç Boğazı'nda bulunan 3 Ukrayna gemisine 24 mürettebatla birlikte el koymuştu. Uzun süren mahkeme sürecinden sonra denizciler 2019 yılı sonlarına doğru serbest bırakılarak, Ukrayna'ya getirilmişti.

Erhan Altıparmak

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