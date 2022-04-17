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Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti
Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Rusya’nın Harkov’a gerçekleştirdiği saldırıda 5 sivil öldü - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun bugün Harkov'a gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Sağlık Departmanı Direktörü Maksym Khaustov ilk belirlemelere göre saldırıda, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Luhanks'ta 2 ölü, 4 yaralı

Ukrayna'nın doğusundaki Zolote kasabasına da Rus ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybederken, 4 vatandaş ise yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai saldırıyı doğrulayarak, "Yüksek binalardan birinin iki katı birden yıkıldı. En az 2 vatandaşımız öldü, 4 kişi de yaralandı" dedi.

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