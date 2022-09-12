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Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü

Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü
Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü

Ukrayna'da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov termik santralindeki bir görevlinin Rusya'nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü - Tıkla İzle

Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'da farklı bölgelerdeki sivil altyapıyı hedef alırken, birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov bugün yaptığı açıklamada, Harkov'da hedef alınan termal santralde bir çalışanın Rusya'nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Sinegubov, "Harkov'un kritik altyapısına yönelik saldırılar sonucunda bir işçi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri aramalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Doğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna'yı hedef alan 11 Rus seyir füzesinden 9'unun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı.

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