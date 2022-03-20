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Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü

Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü
Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü

Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.

Rusya’nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı. Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Erhan Altıparmak

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