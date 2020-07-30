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Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısının klinik denemelerine başlandı

Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısının klinik denemelerine başlandı
Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısının klinik denemelerine başlandı

Rusya’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ikinci korona virüs aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı birçok ülkede aşı çalışmaları yürütülüyor. Rusya'da bilim adamları tarafından üretilen ilk aşılar Nisan ayları sonlarına doğru hayvanlar üzerinde test edildi. Vector Viroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 27 Temmuz'da 5 deneğe ilk doz aşıların uygulandığı bildirildi. "Clinical Trials Arena" isimli internet sitesi insanlar üzerinde yapılan ilk testlerin 5 kişide denendiğini, Sibirya'da bulunan enstitüde 60 ile 100 gönüllü denek arasında testlere devam edileceğini belirtti.
Daha önce Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından Moskova Birinci Devlet Tıp Fakültesi İlaç Klinik Deneme Merkezi ve Burdenko Askeri Hastanesi'nde 19 kişi üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar elde edilmeye başlanmıştı. Yapılan aşı testlerinde aşı yapılan deneklerin bağışıklık sistemlerinin aşıya tepki verdiği ifade edilmişti.

Erhan Altıparmak
 

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