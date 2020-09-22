İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Rusya Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde yerel saatle 02.05'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Servis, depremin merkez üssünün 620 binden fazla nüfusa sahip Irkutsk'un 74 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. Acil Servis, bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini aktarırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. USGS, depremim merkez üssünün Irkutsk'un 22.5 kilometre güneyinde ve 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. EMSC, depremin merkez üssünün Irkutsk şehrinin 87 kilometre güneybatısında ve 2 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.