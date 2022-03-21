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Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

Rus birliklerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi.

Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 8’e yükseldi - Tıkla İzle

Rusya Ukrayna'ya saldırılarını sürdürürken, Ukrayna'daki sivil yerleşimler de bombalanıyor. Rus ordusu dün gece saatlerinde başkent Kiev'in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, “Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu. Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü” ifadelerini kullanmıştı.

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