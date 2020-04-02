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Rusya'nın korona virüs yardımları ABD'ye ulaştı

Rusya'nın korona virüs yardımları ABD'ye ulaştı
Rusya'nın korona virüs yardımları ABD'ye ulaştı

ABD'de korona virüsü vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın gönderdiği tıbbi malzemeler New York'a ulaştı.

Rusya'nın korona virüs yardımları ABD'ye ulaştı - Tıkla İzle

Korona virüs salgınının yayılması üzerine Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri kargo uçağıyla yardım gönderdi.

Rusya'daki Chkalovsky Havaalanı'ndan dün sabah kalkış yapan maske ve tıbbi malzeme yüklü AN-124 tipi askeri nakliye uçağı, dün akşam saatlerinde New York'ta bulunan John F. Kennedy Havaalanı'na ulaştı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky yardım ile ilgili açıklama yaparak, "Rusya'ya ait tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu uçak, korona virüs ile mücadele kapsamında ABD'ye ulaştırıldı" dedi.

Rusya'nın gönderdiği yardımların ABD'li yetkililerin belirlediği noktalarda kullanılacağı öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

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