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Rusya'nın Mikolayiv'de vurduğu valilik binasında can kaybı 33'e yükseldi

Rusya'nın Mikolayiv'de vurduğu valilik binasında can kaybı 33'e yükseldi
Rusya'nın Mikolayiv'de vurduğu valilik binasında can kaybı 33'e yükseldi

Ukrayna’ya bağlı Mikolayiv'de Rus ordusunun 29 Mart'ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 33’e ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 38. gününde devam ederken, 29 Mart'ta füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasındaki bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan son açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısı ise 34 olarak açıklandı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Rus ordusunun füzeyle 29 Mart yerel saatle 08.45'te 9 katlı valilik binasını hedef alması sonucu binanın orta bölümü yıkılmıştı.

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