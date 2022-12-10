Rusya'nın muhalif isimlerinden Yashin'e 8.5 yıl hapis cezası

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından sonra ülkede kalan birkaç muhalif isimden biri olan Ilya Yashin, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan olaylarda Rus ordusunun savaş suçları işlediğini öne sürmesinin ardından "sahte bilgi yaymak" suçlamasıyla Moskova'daki Meshchansky Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşma savcısı Yashin'in Buça'da sivillerin öldürüldüğüne dair "Rus ordusu hakkında sahte bilgi yaydığı" gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çaptırılmasını talep etti. Yashin suçlamaları reddederken, Hakim Oksana Guryunona ise Yashin'in 8.5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Erhan Altıparmak



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