Rusya'nın seferberlik kararı sonrası AB Dışişleri Bakanlarından acil toplantı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Putin'in bugün açıkladığı şey, Ukrayna'ya karşı başlattığı sebepsiz savaşta bir başka büyük tırmanışı oluşturuyor. Panik ve çaresizlik içinde konuşuyor gibi görünüyor. Putin başarısız bir stratejiyi ikiye katlıyor” ifadeleri kullanılarak, “Nükleer kullanma tehdidiyle Ukrayna'yı ve Ukrayna'yı destekleyen tüm ülkeleri sindirmeye çalışıyor. Ama başarısız olacak. Başarısız oldu ve yine başarısız olacak” denildi.

Önemli satır başları

“Böyle bir tehdit kabul edilemez”

“Bunu Uluslararası Barış Günü'nde yapmak daha da alaycı”

“Rusya'nın da Birleşmiş Milletler üyesi olarak imzaladığı kurallar, ilkeler ve normlar var”

“Rusya'nın, Ukrayna'yı her ne pahasına olursa olsun yok etmek istediği açık”

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