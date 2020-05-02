Rusya'nın serbest bıraktığı Ukraynalı esirlerin karantina süresi doldu

Ukrayna'da Donetsk Valisi Pavel Krilenko yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 16 Nisan'da serbest bırakılan Ukraynalı esirlerin korona virüs salgını nedeniyle alındıkları karantina süresinin sona erdiğini söyledi. Krilenko, “Ülkemize getirilerek karantinaya alınan vatandaşların karantina süresi dolmuştur. Kendilerine yapılan korona virüs testi negatif çıktı” dedi.

“Psikolojik tedavi görecekler”

Karantina süreleri dolan esirlerden bazılarının psikolojik durumunun iyi olmadığına değinen Krilenko, “Vatandaşlarımızdan ikisi evlerine döndü ancak bir çoğuna işinde uzman ekipler tarafından tıbbi ve psikolojik rehabilitasyon tedavisi uygulanacak. Masrafları devlet tarafından karşılanacak. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olup onlara yardım eden sağlık personeline de çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 9 Aralık 2019'da Paris'te gerçekleştirilen “Normandiya Dörtlüsü” formatındaki görüşmede, Ukrayna ve Rusya Federasyonu esir değişimi konusunda 'herkese karşı herkes' şartıyla anlaşma sağlamıştı.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vakası 11 bin 411'e, can kaybı ise 279'a ulaştı.

Bekir Keskin