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Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi
Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çatışma bölgesine yakın noktalarda eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Ukrayna sınırına yakın kentlerde de yeni önlemler alınıyor. Rusya'nın güney bölgelerinde uçuşlara ara verilirken, bazı sınır kentlerine bombalar düştüğü öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Rusya Eğitim Bakanlığı, Donbass'a sınır olan Rostov kentindeki tüm sınır noktalarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, sivil halkın ve çocukların güvenliği için böyle bir karar alındığı vurgulanırken okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

Erhan Altıparmak
 

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