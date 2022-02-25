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Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı

Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı
Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı

Rusya’ya ait askeri tanklar Ukrayna’ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna’nın zırhlı aracına, ardından da Türk vatandaşının kullandığı tıra çarptı. Korku dolu anlar yaşayan Türk vatandaşı o anları anlatarak, "Bomba sesleriyle uyandık" dedi.

Rusya’nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı - Tıkla İzle

Hatay'da yaşayan tır şoförü Yusuf Altinöz, ihracat yükünü Ukrayna'ya getirdiği esnada korku dolu anlar yaşadı. Ukrayna Gümrük Kapısı'nın önünde tır aracında uyuduğu esnada bomba sesleriyle uyanan tır şoförü Altinöz, ardından Rusya'ya ait askeri tankın, önce Ukrayna'nın zırhlı aracına ardından da kendi tır aracına çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

“Bomba seslerine uyandık”

Tır şoförü Altinöz o anları İHA'ya anlatarak, “İhracat yükümüzü teslim etmek için Ukrayna'ya geçiş yaptık. Gümrüğün önünde uyumak için beklediğimiz anda sabaha karşı bomba seslerine uyandık. Rusya'nın tankları Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada, arkamızda duran Ukrayna tankına çarpıp yoldan çıkarttı. O esnada Rusya'nın tankı bizim tır aracına da vurdu. Çok şükür bizde bir şey yok. Buradan tahliye edilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şener Urfa
 

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