İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği saldırıya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’daki AVM’yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın geçtiğimiz pazartesi günü Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısına ait yeni bir görüntü paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, Rusya tarafından düzenlenen füze saldırındaki füzelerden birinin büyük bir şiddetle parka isabet ettiği görüldü.

Rus ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü AVM'ye düzenlediği saldırı sonucunda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" demişti. Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposunu hedef aldığını iddia ederken, Ukrayna AVM yakınında mühimmat deposu bulunmadığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABER
Rusya, Ukraynada AVMyi vurdu Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.