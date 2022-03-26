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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 31. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği, 199 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 570 eğitim kurumunun hedef alındığı, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

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