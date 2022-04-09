İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya’nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 45. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiği, 324 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Dün Donetsk bölgesinin Kramatorsk kentinde 4 binden fazla kişinin tahliye edilmeyi beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda ise 5 çocuğun yaşamını yitirdiği, 16'sının da yaralandığı aktarıldı.

Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 928 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 84'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABER
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 askerini kaybetti Ukrayna: 'Rus ordusu 19 bin 100 askerini kaybetti'
İLGİLİ HABER
Buchada evler sivillere ait cesetlerle dolu Bucha'da evler sivillere ait cesetlerle dolu
İLGİLİ HABER
Buchada evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
İLGİLİ HABER
Kramatorsktaki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52ye yükseldi Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52’ye yükseldi
İLGİLİ HABER
Odessada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Odessa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.