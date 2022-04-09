Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 45. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiği, 324 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Dün Donetsk bölgesinin Kramatorsk kentinde 4 binden fazla kişinin tahliye edilmeyi beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda ise 5 çocuğun yaşamını yitirdiği, 16'sının da yaralandığı aktarıldı.

Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 928 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 84'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABER Bucha'da evler sivillere ait cesetlerle dolu

İLGİLİ HABER Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü