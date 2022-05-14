Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 227 çocuk öldü

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “14 Mayıs sabahıyla 647'den fazla çocuk Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da sürdürdüğü geniş çaplı silahlı saldırılardan etkilendi.

Resmi verilere göre, 227 çocuk hayatını kaybetti ve 420'den fazla çocuk da yaralandı” ifadeleri kullanıldı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Çok sayıda bölge hedef alınıyor

Başsavcılıktan yapılan ayrıntılı açıklamada ayrıca; Donetsk bölgesinde 139, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 99, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 48, Luhansk bölgesinde 45, Mikolayiv bölgesinde 44, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev'de 16 çocuğun saldırılardan etkilendiği belirtildi.

Luhansk bölgesindeki Popasno kasabasına 1 Mayıs'ta yapılan saldırıda ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, 12 Mayıs'ta tıbbi bir tesiste hayatını kaybetmişti.