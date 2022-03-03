Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'de geçtiğimiz 27 Şubat'ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı. Rus ordusunca dünyanın en büyük kargo uçağı An-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın da imha edildiği havaalanında, çatışmalar sonrası Rus güçlerin "V" işaretli askeri araçlarının da ağır hasar aldığı kameraya yansıdı.

Bekir Keskin



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