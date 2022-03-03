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Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

Rus birliklerin konuşlandığı ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki "Mriya" adlı uçağın imha edildiği Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı. Rus ordusunun "V" işaretli askeri araçlarının da Ukrayna ordusunca ağır tahribata uğratıldığı görüldü.

Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'de geçtiğimiz 27 Şubat'ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı. Rus ordusunca dünyanın en büyük kargo uçağı An-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın da imha edildiği havaalanında, çatışmalar sonrası Rus güçlerin "V" işaretli askeri araçlarının da ağır hasar aldığı kameraya yansıdı.

Bekir Keskin
 

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