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Rusya'nın yeni başbakan adayı belli oldu

Rusya'nın yeni başbakan adayı belli oldu
Rusya'nın yeni başbakan adayı belli oldu

Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi, Başbakan Medvedev'in istifasının ardından göreve Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'in aday gösterildiğini açıkladı.

Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin istifa etmesi sonucu boşalan başbakanlık koltuğuna Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'in aday olarak gösterildiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu önerisinin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya onay için sunulduğu belirtildi.

Putin yaptığı açıklamada Dimitri Medvedev yönetimindeki hükümetin tamamının istifa ettiğini de duyurmuştu. 53 yaşındaki Mihail Mişustin, 6 Nisan 2010 tarihinden itibaren Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Bekir Keskin

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