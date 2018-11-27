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Rutte skandal yasakta ısrarlı

Rutte skandal yasakta ısrarlı
Rutte skandal yasakta ısrarlı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Burka yasağı er ya da geç uygulamaya geçecektir” dedi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halseme'in, "Amsterdam'da burka yasağını uygulamaya düşünmüyorum" sözünden cesaret alan Rotterdam ve Utrecht belediyelerinin de burka yasağını uygulamayı düşünmediklerini belirtmeleri tepkilere neden oldu. Tepkilerin odağında Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halseme vardı. Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, tepkilerin ardından burka yasağı konusunda geri adım atarak yasağı askıya aldığını açıklamıştı. 

Hollanda Başbakanı Marc Rutte ise, “Burka yasağı er ya da geç uygulamaya geçecektir. Şimdilik askıya alındı diye hiç kimse sevinmesin. Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht gibi büyük belediyelerin burka yasağı uygulamasını geçmeyeceğini belirtmeleri çok üzücü. Burka yasağını büyük ve küçük tüm belediyeler uygulama mecburiyetinde kalacaklar. Burka yasağı kararı boşuna alınmadı ve yasalar büyük ve küçük belediyeler olmak üzere her belediye için geçerlidir” ifadelerini kulandı.  

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