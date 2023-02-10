İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı'na anlattı

Rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı'na anlattı
Rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı'na anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya'da çadır kenti ziyaret etti. Ziyarette depremzede bir kadın depremi gördüğü rüyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı'na anlattı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya'da, Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde depremzede bir kadın, rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı.

Uyanmasıyla birlikte depremi yaşadıklarını anlatan depremzede kadın, endişelerinin olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlarında olduğunu söyledi.

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik

İLGİLİ HABER
Hatayda deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü
İLGİLİ HABER
Deprem dehşetini bu sözlerle anlattı: Çocuklarımı bile unutup aşağı indim. Teker teker isimleriyle çağırdım Deprem dehşetini bu sözlerle anlattı: 'Çocuklarımı bile unutup aşağı indim. Teker teker isimleriyle çağırdım'
İLGİLİ HABER
Depremin 106ncı saatinde 2 kız çocuğu ve anne enkazdan sağ çıkarıldı Depremin 106’ncı saatinde 2 kız çocuğu ve anne enkazdan sağ çıkarıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.