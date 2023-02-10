Rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı'na anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya'da, Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde depremzede bir kadın, rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı.
Uyanmasıyla birlikte depremi yaşadıklarını anlatan depremzede kadın, endişelerinin olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlarında olduğunu söyledi.
Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik
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