Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 7 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafi Demirel, gördüğü rüyanın ardından farklı bir olaya imza attı. Rüyasında kendi mezarını gören Demirel, isminin yazdığı başlığın bakımsız ve tahtadan olmasından etkilendi. Bunun üzerine değişik bir karar alan Demirel, hayattayken mezar taşını yaptırdı. Annesine söyledikten sonra olumsuz tepkiyle karşılaştığını dile getiren Demirel, arkadaşlarından ise genellikle “acelen neydi” sorusunu duyduğunu vurguladı. Öte yandan Demirel'in çay ocağında yer alan mezar taşı, işletmeye gelen müşterilerin de dikkatini çekiyor.

Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü - Yaşar Arda

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