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Rüzgar bir anda yön değiştirince sert iniş yapmak zorunda kaldı

Rüzgar bir anda yön değiştirince sert iniş yapmak zorunda kaldı
Rüzgar bir anda yön değiştirince sert iniş yapmak zorunda kaldı

Tokat’ta, paramotorla uçan yamaç paraşütü pilotu rüzgarın bir anda yön değiştirmesi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Meydan Çarşısında esnaf ziyaretleri yaptı. Bu sırada paramotora bağladığı afişle Başkan Eroğlu'na sürpriz yapmak isteyen paramotor pilotu Serdar Saçtı, rüzgarın bir anda yön değiştirmesi nedeni ile zor anlar yaşadı. Çekenli İş Merkezi karşısındaki inşaat halindeki otoparkın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Beton zeminde ayağı kayması nedeniyle yere düşen Saçtı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Başkan Eroğlu, yamaç paraşütü pilotu Saçtı'ya sürprizinden dolayı teşekkür ederek, “Kendisi çok önemli bir spor yapıyor. Sende hız kesmeden devam ediyorsun, bizde hız kesmeden şehrimiz için devam diyoruz. Seçime kısa bir süre kala çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 Nisan sabahından itibaren şehrimize daha güzel şekilde hizmetler yapmanın gayretinde olacağız” dedi. 

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Sporcusu Serdar Saçtı, Başkan Eroğlu'na sürpriz yapmak istediğini belirterek, “Paramotorla uçuş yapıyordum, havanın türbülanslı idi. Hava yarın bozacağı için bugün uçmam gerekiyordu. Allah yolunu açık etsin gönlümüzde aklımızda fikrimizde başkanımızda İnşallah seçimlerden sonra birde teşekkür için uçarız” diye konuştu.  

Nurhan İçmez
 

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