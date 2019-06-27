İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu!

Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu!
Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu!

Bursa'da fabrikanın çatısında çalışan usta, rüzgarın etkisiyle aşağı uçtu. Çevikliği ile korkuluklarda asılı kalan ustanın yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çatıda çalışan usta, saçları yerleştirdiği sırada rüzgarın saçları havalandırması sonucu dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşmek üzereyken, çatı demirlerine tutunan usta kendisini yukarı çekerek hayatta kalmayı başardı. Çatıda verilen yaşam savaşı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

Kendini yukarı çektikten sonra kısa süre dinlenen usta, daha sonra aşağı indi. Yaşanan bu olay iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.  

Salih Bakıcı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.