Rüzgar Günü Zirvesi'nde yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir enerji dönüşümü konuşuldu

Enerjisa Üretim, her yıl düzenlediği Rüzgar Günü Zirvesi'ni, bu yıl Harvard Business Review Türkiye'nin stratejik ortaklığı ile gerçekleştirdi. “Enerjimiz Rüzgarla, Geleceğimiz Seninle” temasıyla düzenlenen Rüzgar Günü Zirvesi'nde, enerji sektörünün önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer aldı ve rüzgar enerjisinin sürdürülebilir geleceğimizdeki rolünü değerlendirdi. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, geleceğin yenilenebilir enerji ile şekilleneceğini vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş “İklim Krizinde Ne Durumdayız?” sunumu ile ortalama sıcaklık artışı konusunu vurgulayarak katılımcıları bilgilendirdi.

“Yenilenebilir Enerjinin Geleceği: Fırsatlar ve Aksiyonlar” başlıklı oturumda Serdar Turan ile sohbet eden Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Enerjisa Üretim Rüzgar Günü Zirvesi kapsamında sektör katılımcıları ve gençler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençleri, sektörümüz ve özellikle rüzgar enerjisi konusunda bilgilendirmek ve enerji sektörüne kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Rüzgar enerjisi, geleceğimiz demek çocuklarımız demek. Her yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Rüzgar Günü Zirvesi de bundan dolayı bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

“Yenilenebilir enerjideki payımızı yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz”

Enerjisa Üretim olarak emisyon salımlarında 2032'de ‘başa baş', 2045'te ise ‘net sıfır' olma hedefleri olduğunu belirten Bayçöl, “Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin büyük ve güçlü bir potansiyeli bulunuyor. Rüzgar da Türkiye için önemli bir fırsat. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji üretiminde rüzgarın kapasitesi yükseliyor. Geleceğin anahtarının yenilenebilir enerjide olduğu bilinci ile doğru strateji ve planlamalar ile Türkiye'nin, orta ve uzun vadede bu alanda merkez olabileceğine inanıyoruz. Enerjisa Üretim olarak Türkiye'nin en yüksek kurulu güce sahip temiz enerji üreticisiyiz. Bu alanda gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile yenilenebilir enerji payımızı yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda Enercon ile birlikte heyecan ve gurur duyduğumuz bir anlaşmaya daha imza attık. Anlaşma ile Türkiye'de ilk kez kurulacak olan yeni bir karasal rüzgar türbini modeli olan E-175 EP5'in prototipini Bandırma Enerji Üssümüz ve Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali'mizde test edebileceğiz. Yatırımların yanı sıra Enerjisa Üretim bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine de büyük önem veriyoruz. Bir santralimizin tamamen kadınlardan oluşması için çalışıyoruz. 3 yıl içinde santral müdürümüzden kadın teknisyenler ve kadın mühendislere kadar Womentum programımız sayesinde bu hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Enerjiyi Merkeze Koyan Yeni Nesil Meslekler başlıklı oturumda Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Enerjisa Üretim yenilenebilir enerji alanındaki yeni yatırımları ile büyüme trendinde olan bir enerji şirketi. Bu noktada kişisel gelişimden kariyer planlamasına, sürdürülebilirlikten enerji teknolojilerine ve üretimine bir çok konuda eğitim ve gelişim alanlarıyla hem çalışanlarımızı hem de sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz. Enerjisa Üretim olarak farklı alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz; sadece kendi çalışanlarımız için değil, tüm sektörün ve enerji ekosistemindeki tüm paydaşlarımızın gelişimi için yeni işler yapma arzusundayız. Bununla birlikte enerji sektörü ilk bakışta her ne kadar erkek egemen bir sektör olarak algılansa da, aslında bizim yaptığımız işin kadını, erkeği yok, işimizi tamamen akıl, bilgi ve teknoloji ile yapıyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda enerji sektöründe rüzgar alanında daha fazla kadın çalışan kazandırmak için Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar programını başlattık” dedi.

Öğrenciler ve katılımcılar rüzgar enerji santralleri hakkında bilgi aldı

Yaklaşık bin 600 katılımcının online olarak takip ettiği "Enerjimiz Rüzgarla, Geleceğimiz Seninle" temasıyla düzenlenen Rüzgar Günü Zirvesi'nde katılımcılar ve öğrenciler enerji sektörünün önde gelen isimlerinden rüzgar enerjisi ve santralleri hakkında bilgi aldı. Uzmanların perspektifinden yenilenebilir enerjinin geleceği, enerji dönüşümü ve enerjinin geleceği konuları katılımcılara aktarıldı.

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