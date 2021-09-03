Rüzgar tersten esince düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Alanya Kalesi yakınlarında yaşandı. Yamaç paraşütüyle havalanan Ersin Cüneyt (30), Alanya Kalesi Adam Atacağı olarak bilinen bölgeye geldiğinde ters esen rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybedip kayalık alana düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine kayalık olması nedeniyle ambulansın ulaşamayacağı bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan pilot, sedyeye konularak helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Rıza Yanık