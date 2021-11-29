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Rüzgarda devrilen duvarın altında kalan Serkan hayatını kaybetti

Rüzgarda devrilen duvarın altında kalan Serkan hayatını kaybetti
Rüzgarda devrilen duvarın altında kalan Serkan hayatını kaybetti

Zonguldak’ta hastane inşaatında şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalan inşaat işçisi Serkan Duran (21), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin ameliyathane inşaatında çalışan 21 yaşındaki Serkan Duran şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Olayı gören işçiler, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Serkan Duran'a ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan inşaat işçisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sertaç Özdemir
 

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