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Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı

Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı
Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şiddetli rüzgarda uçan çatı bir otomobile zarar verirken, yolda oynayan çocuk da yaralandı.

Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 2228. Sokak'ta rüzgarda bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların üzerine düştüğü kaldırımda oynayan çocuk yaralanırken, otoparkta bulunan bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çatının üzerinde kalan diğer parçaları temizledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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