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Ryan Donk: 'Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu'

Ryan Donk: 'Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu'
Ryan Donk: 'Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu'

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Fiorentina mağlubiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" dedi.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Donk, dün İtalyan ekibi Fiorentina ile oynanan ve 4-1 mağlup olunan maç hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dünkü karşılaşmada yaptıkları hataların çok net cezalandırıldığını söyleyen Donk, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu ve istediğimiz yere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerektiğinin dersini çıkardık. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.  

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