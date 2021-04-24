Ryan Donk, Galatasaray'la 150. maçına çıktı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı mücadeleyle Ryan Donk, sarı-kırmızılı formayı 150. kez giydi. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 106 Süper Lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi, dört UEFA Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa maçına çıktı ve 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig 2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Başarılı futbolcu sarı-kırmızılılar ile iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Donk, Süper Lig'de bu sezon 27 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Oğuzhan Ort