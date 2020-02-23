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Ryan Donk'un Fenerbahçe'ye 3. golü

Ryan Donk'un Fenerbahçe'ye 3. golü
Ryan Donk'un Fenerbahçe'ye 3. golü

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ryan Donk, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe’ye gol atma başarısı gösterdi. Donk 2’sini Galatasaray, 1’ni de Kasımpaşa forması ile kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da savunmada oynayan Ryan Donk, hücumda da takımına katkı verdi. Donk, müsabakanın 40. dakikasında attığı golle takımına deplasmanda eşitliği getirdi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce ligde Kayserispor maçında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe'ye 3. golü
Ryan Donk ayrıca kariyerinde 3. kez Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösterdi. 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide gol atan Donk, 16 Eylül 2013 yılında da Kasımpaşa'da oynarken Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı.

Oğuzhan Ort

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