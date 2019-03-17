Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesi uzadı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında 11'de başlayan Donk'un sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzadı. Sarı-kırmızılıların 29 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti. Hollandalı futbolcu, Bursa müsabakasıyla birlikte bu sayıya ulaştı.

Donk, bu sezon Süper Lig'de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca 200 bin Euro da prim kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'a 2019-2020 sezonu için ise net 1 milyon 895 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Oğuzhan Ort