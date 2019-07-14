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S-400 teslimatında altıncı uçak Mürted'e indi

S-400 teslimatında altıncı uçak Mürted'e indi
S-400 teslimatında altıncı uçak Mürted'e indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının üçüncü gününde beşinci ve altıncı uçak Mürted Hava Üssü’ne indi.

Rusya'dan sevkıyatların ilk iki gününde toplamda 4 uçak Türkiye'ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hareketlilik tekrardan başladı ve beşinci uçak ile  altıncı uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınacak.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü günüde toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne ineceğini duyurdu. Gün içerisinde bir uçağın daha Mürted'e gelmesi bekleniyor.  

Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın


 

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