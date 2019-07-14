S-400 teslimatında altıncı uçak Mürted'e indi

Rusya'dan sevkıyatların ilk iki gününde toplamda 4 uçak Türkiye'ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hareketlilik tekrardan başladı ve beşinci uçak ile altıncı uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınacak.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü günüde toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne ineceğini duyurdu. Gün içerisinde bir uçağın daha Mürted'e gelmesi bekleniyor.

Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın



