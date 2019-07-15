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S-400 teslimatında sekizinci uçak Mürted'e indi

S-400 teslimatında sekizinci uçak Mürted'e indi
S-400 teslimatında sekizinci uçak Mürted'e indi

Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bugün sekizinci kargo uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

S-400 teslimatında sekizinci uçak Mürted’e indi - Tıkla İzle

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak bugün Ankara'ya indi. 12 Temmuz'da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda sekiz uçak Türkiye'ye gelmiş oldu. Sabah saatlerinde Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yapan uçaktaki malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.  

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi” denildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:"S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda sevkiyattaki 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü'ne indi."  

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