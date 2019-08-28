S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Rusya'dan 2.5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin Ankara'ya sevkiyatı devam ediyor. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin birinci batarya malzemelerinin sevkiyatı 12-25 Temmuz'da teslim edilirken, sisteminin ikinci batarya malzemeleri dün itibariyle Mürted Hava Üssüne sevk edilmeye başlandı. Birinci S-400 filosunun ikinci bataryasına ait parçalar yine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile Ankara'ya taşındı. Parçalar, ağır tonajlı askeri TIR'lara yüklenerek güvenlikli hangarlara çekildi. İlk batarya teslimatı 14 günlük süreçte yaklaşık 30'u aşkın kargo uçağı ile sağlanmıştı. İkinci Batarya teslimatının ise yaklaşık bir aya sürmesi bekleniyor. İlk gelecek uçaklarda; sisteme ait taşıyıcı kamyonlar, füze vinçleri, jeneratör, fırlatıcı, taşıyıcı araç ve çekici kamyonlardan oluşması planlanıyor. Ardından radar sistemleri, komuta kontrol ve ekipmanları, fırlatma rampalarının nakli sağlanacak. İki bataryadan oluşan ilk sistemin Kasım-Aralık ayına kadar kurulumunun tamamlanması ve tam harekât yeteneğinin Nisan 2020'de faaliyete geçirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay teslimatı tamamlanan ilk bataryanın kurulum ve eğitim çalışmaları da sürüyor.

İKİ FİLO DÖRT BATARYA

Teslimat planına göre S-400'ler Türkiye'ye iki filo şeklinde teslim edilecek. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. Bir bataryada dokuz lancer bulunuyor. Her bir lancer ise dört füze alıyor. Yani bir bataryada 36 füze bulunuyor. Bu da bir S-400 sisteminde 72 füzenin olduğu anlamına geliyor. Türkiye iki sistem alacağı için toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze teslim edilecek. Toplamda ise 192 civarında füze teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi