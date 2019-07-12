S-400'lerin birinci grubunu Ankara'ya getiren uçak İHA tarafından görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin birinci grubunun Ankara'ya intikali başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” denildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne getiren Rus Hava Kuvvetleri'ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 ‘Ruslan' İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.