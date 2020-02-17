Saat severlerin gözü hala el işçiliği tasarımlarda

Kalite ve stili bir araya getiren modellerle kişiliğinizi yansıtan saatler, en çok sevilen aksesuarlar arasında yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saat severlere sunulan seçenekler artarken, ince el işçiliği dünyanın en çok tercih edilen ve en pahalı saatlerinin ortak özelliği olmaya devam ediyor. Zamansız zarafetleriyle stiline değer verenlerin özenle seçtiği saatlerin kalitesi; tasarımdan işçiliğe, kullanılan mekanizmalardan malzemelere kadar pek çok aşamada kendini gösteriyor.

“Mükemmel saati tasarlamaya odaklandık”

Dünyaca ünlü İsviçre el yapımı saat markasının tasarımcısı Bernhard H. Mayer, saatlerin yalnızca günlük bir eşya değil koleksiyonu yapılan ve gelecek nesillere bırakılan değerli parçalar olduğunu belirterek, “Bir saatin kalitesi tasarım, işçilik, dakiklik ve dayanıklılık gibi farklı kriterler üzerinden belli oluyor. Biz QNET için özel olarak tasarladığımız Bernhard H. Mayer saat koleksiyonlarını oluştururken mükemmel saati tasarlamaya odaklanarak, zanaatkarların kullandığı geleneksel yapım teknikleriyle günümüzün sunduğu gelişmiş yöntemleri bir araya getiriyoruz. Her biri el yapımı olan Bernhard H. Mayer saatleri; tarih, mimari, doğadan ve sanattan ilham alan ustalarımız tarafından İsviçre kalite ve güvence standardına uygun şekilde üretiliyor” dedi.

Müşterinin neye ihtiyacı olduğunu bilmenin ve buna cevap verebilmenin önemine değinen Bernhard H. Mayer, kullanıcıların duygularının da tasarımdaki önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı. Bernhard H. Mayer, “İhtiyaçlar hızlı bir şekilde değişirken bizim de hem yaşanan gelişmeleri sürekli takip etmemiz hem de müşterilerin gelecekte ne isteyeceklerini anlayabilmemiz gerekiyor. Kullanıcılarımızın duygularına hitap eden, onlara gurur, heyecan ve memnuniyet veren ürünler tasarlamak istiyoruz. Bir nesne düşünün; öyle güzel ve öyle mükemmel ki sahibinin kalbini yıllar boyunca mutluluk ve neşe ile dolduruyor. İşte bu düşünce hem benim ilham kaynağımı hem de Bernhard H. Mayer ailesinin ruhunu yansıtıyor” dedi.

Her tasarımın özgün ve kendine has bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Bernhard H. Mayer, herkesin sevdiği stile göre ve kendisine uygun olan bir saati bulabileceğini belirtti.