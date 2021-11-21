Saati sorup bıçaklayıp kaçtılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Imad A. bankta otururken yanına gelen tanımadığı 4-5 kişi kendisine saatin kaç olduğunu sordular. Cep telefonundan bakarak saatin kaç olduğunu söyleyen Imad A.'ya yumruk ve bıçakla saldıran saldırganlar kaçtılar. Sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçakla yaralanan Suriyeli genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

