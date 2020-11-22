Saati yanlış anlayınca sınava giremediler

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar sınava girmek için sınav saatinden önce okulların önlerinde toplandı. Öğrenciler daha sonra okullara alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde ise okulların kapıları kapatıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi sınava geç kalan 2 aday içeri alınmadı. Kapıların kapatılmasından sonra okula gelen adaylara görevliler kapıların kapandığını ve sınava giremeyeceklerini söyledi.

Sınava girebilmek için görevlilere dil döken adaylar sınavın son giriş saatinin 10.15'te olduğunu sandıklarını belirttiler. Görevliler ise sınava geç kalan öğrencilere sınavın son giriş saatinin 10.00 olduğunu ve sınava kendilerini alamayacaklarını söyledi. Sınava giremeyeceklerini gören adaylar evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Adaylardan birisi sınava giremeyince, "Yandık" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Fehime Kartal