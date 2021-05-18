Saatlerce bataklıkta kurtarılmayı bekledi

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan bir meyve bahçesinin yakınındaki bataklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarla yakınlarından köpek sesleri geldiğini duydu. Bir süre sonra sesler kesilirken, öğle saatlerinde tarlasına ilaç atmaya giden çiftçiler, yeniden köpek seslerini duyarak bataklığa hareket etti. Burada bir köpeğin bataklığa saplandığını gören çiftçiler, bir traktör ile bataklığa yaklaştı. Traktörün römorkuna çıkan bir kişi, bataklığa saplanan köpeği çekerek kurtardı. Bu ânlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ercan Vardar - Gökay Başdan

