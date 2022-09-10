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Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı

Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı

Avcılar’da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle saatlerce metrobüs güzergahında yürümek zorunda kalan vatandaşlar, ‘İmamoğlu istifa’ sloganları attı.

Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı - Tıkla İzle

Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü. Saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5'te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların ‘İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.

Erdal Can İçelli

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