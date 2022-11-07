Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti

Dört yıl önce İstanbul'da esnaflık yapan 53 yaşındaki Selim Yontan ile arkadaş vasıtası ile tanışıp, evlenen Yulia Konotopchyk, o yıldan bu yana etkilendiği İslamiyet'i seçme düşüncesini Fethiye'de gerçekleştirdi. Evlendikten sonra bir süre İstanbul'da Eyüp Sultan ve diğer camileri gezen Yulia Konotopchyk, tatil için geldiği Fethiye'de ilçe müftülüğüne başvurarak, Müslüman olmak istediğini bildirdi. Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay ihtida ile ilgili mevzuatı tamamladıktan sonra İslamiyet'i seçen Yulia Konotopchyk için tören gerçekleştirdi.

Kelime-i Şehadet getiren ve Kur'an-ı Kerim dinleyen Yulia Konotopchyk, Hülya ismini alırken, ihtida belgesi de Fethiye Müftüsü Kamil Oktay tarafından kendisine sunuldu.

Murat Yalçın

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