Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

İLGİLİ HABER Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

İLGİLİ HABER Nevresim fabrikası alevlere teslim oldu!

İLGİLİ HABER Nevresim fabrikası 8 saat sonra söndürüldü

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının da sonlandığı fabrikada akşam saatlerinde ikinci yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ikinci yangını da kontrol altına alarak alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen fabrika ise adeta harabeye döndü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Fadıl Pişkin - Hasan Durna



İLGİLİ HABER Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

İLGİLİ HABER Nevresim fabrikası alevlere teslim oldu!