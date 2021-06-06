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Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı
Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

Denizli’de sabah saatlerinde başlayarak 8 saatlik mücadelenin ardından söndürülen fabrika yangını akşam saatlerinde tekrar başladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ikinci yangında kontrol altına alındı.

Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı - Tıkla İzle

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Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının da sonlandığı fabrikada akşam saatlerinde ikinci yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ikinci yangını da kontrol altına alarak alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen fabrika ise adeta harabeye döndü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Fadıl Pişkin - Hasan Durna
 

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