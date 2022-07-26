Sabaha karşı yangın paniği

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında TOKİ 2.Etap F5 A blok dördüncü kattaki bir dairede meydana geldi. İki kişinin yaşadığı ileri sürülen ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen dairedeki yangın kısa sürede daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendini dışarı attı. Yangın esnasında apartmandan inerken ayağını sakatlayan bir genç ile birlikte dumandan etkilenen 3 kadın ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı dairede oturduğu ileri sürülen 2 bayanın ise yangın esnasında evden ayrıldıkları belirlenirken, polis ekipleri evde yaşayan kadınları tespit etmek için çalışma başlattı.

Musa Öztürk